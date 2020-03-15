Угроза коронавируса: на Сумщине пока работают 25 КПП

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) работники Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпродпотребслужбы в Сумской области, Национальной гвардии Украины, медицинские работники осуществляют контроль за соблюдением карантинного режима, выявляют людей с признаками заболевания коронавирусом и оказывают им необходимую медицинскую помощь.
На КПП у водителей и пассажиров транспортных средств проверяют температуру тела, проводят санитарный досмотр вещей, багажа и транспортного средства.
В случае выявления людей с признаками заболевания коронавирусом, их будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением всех санитарно-медицинских требований.
Водителям и пассажирам для беспрепятственного передвижения по территории области необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающих проживание на соответствующей территории.
В случае, если человек не проживает, но работает в соответствующем населенном пункте, необходимо иметь при себе справку с места работы.
Напомним: ранее заявляли о 33 КПП на территории области.
Патрульные и работники других учреждений несут службу на стационарных контрольно-пропускных пунктах....