У Сумах громадські організації запрошують подавати проєкти у сфері розвитку громадянського суспільства

Про це по повідомили у Департаменті комунікацій та інформаційної політики.

Ініціативи громадських організацій мають відповідати пріоритетним завданням:

Консолідація громадського руху Сумської міської об’єднаної територіальної громади, запровадження освітніх (просвітніх) та менторських програм для навчання активістів та посадових осіб місцевого самоврядування. Стимулювання інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади. Налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації місцевої політики. Сприйняття мешканцями етнічної, релігійної, професійної та іншого роду різноманітності як переваги для розвитку громади.

Основні види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, засідань за круглим столом, дебатів;

проведення інформаційних компаній;

вивчення громадської думки;

проведення форумів, фестивалів, конференцій;

проведення конкурсів, акцій, ігор, програм;

випуск поліграфічної продукції, спрямованої на реалізацію завдань конкурсу;

виготовлення та розміщення аудіо-візуальних інформаційних, просвітницьких та методичних матеріалів;

виготовлення та розміщення соціальних роликів, фільмів;

розробка та друк методичних матеріалів;

створення тематичних веб-ресурсів.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 50 тисяч гривень. На 2021 рік загальний обсяг фінансування передбачений у сумі 100 тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими не пізніше, ніж за дванадцять місяців до оголошення проведення конкурсу.

Подати можна кілька конкурсних пропозицій, які підготовлені державною мовою, та надаються у друкованій та електронній формі.

Перелік документів конкурсної пропозиції передбачений Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15 січня 2019 року № 1 (зі змінами).

Прийматимуть конкурсні пропозиції департамент комунікацій та інформаційної політики з 1 квітня по 31 серпня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових і вихідних днів, з 13:00 до 16:00, за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 70а. Телефони для довідок: 700-627.

Нагадаємо, конкурс проводиться вже вдруге відповідно до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2019-2021 роки.

Минулого року у рамках першого конкурсу було подано 12 проєктів, переможцями визначені три, загальний обсяг фінансування з бюджету Сумської міської ОТГ становить 100 тис. грн.

Детальніше про умови конкурсу