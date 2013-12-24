У Сумах громадські організації запрошують подавати проєкти у сфері розвитку громадянського суспільства

Про це по повідомили у Департаменті комунікацій та інформаційної політики.
Ініціативи громадських організацій мають відповідати пріоритетним завданням:
Основні види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:
Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 50 тисяч гривень. На 2021 рік загальний обсяг фінансування передбачений у сумі 100 тис. грн.
Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими не пізніше, ніж за дванадцять місяців до оголошення проведення конкурсу.
Подати можна кілька конкурсних пропозицій, які підготовлені державною мовою, та надаються у друкованій та електронній формі.
Перелік документів конкурсної пропозиції передбачений Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15 січня 2019 року № 1 (зі змінами).
Прийматимуть конкурсні пропозиції департамент комунікацій та інформаційної політики з 1 квітня по 31 серпня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових і вихідних днів, з 13:00 до 16:00, за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 70а. Телефони для довідок: 700-627.
Нагадаємо, конкурс проводиться вже вдруге відповідно до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2019-2021 роки.
Минулого року у рамках першого конкурсу було подано 12 проєктів, переможцями визначені три, загальний обсяг фінансування з бюджету Сумської міської ОТГ становить 100 тис. грн.
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