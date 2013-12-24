Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26211

У Сумах громадські організації запрошують подавати проєкти у сфері розвитку громадянського суспільства

З 1 квітня у Сумах стартує прийом проєктів у рамках конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

Про це по повідомили у Департаменті комунікацій та інформаційної політики.

Ініціативи громадських організацій мають відповідати пріоритетним завданням:

  1. Консолідація громадського руху Сумської міської об’єднаної територіальної громади, запровадження освітніх (просвітніх) та менторських програм для навчання активістів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  2. Стимулювання інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень.
  3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
  4. Налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування.
  5. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації місцевої політики.
  6. Сприйняття мешканцями етнічної, релігійної, професійної та іншого роду різноманітності як переваги для розвитку громади.

Основні види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

  • проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, засідань за круглим столом, дебатів;
  • проведення інформаційних компаній;
  • вивчення громадської думки;
  • проведення форумів, фестивалів, конференцій;
  • проведення конкурсів, акцій, ігор, програм;
  • випуск поліграфічної продукції, спрямованої на реалізацію завдань конкурсу;
  • виготовлення та розміщення аудіо-візуальних інформаційних, просвітницьких та методичних матеріалів;
  • виготовлення та розміщення соціальних роликів, фільмів;
  • розробка та друк методичних матеріалів;
  • створення тематичних веб-ресурсів.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 50 тисяч гривень. На 2021 рік загальний обсяг фінансування передбачений у сумі 100 тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими не пізніше, ніж за дванадцять місяців до оголошення проведення конкурсу.

Подати можна кілька конкурсних пропозицій, які підготовлені державною мовою, та надаються у друкованій та електронній формі.

Перелік документів конкурсної пропозиції передбачений Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15 січня 2019 року № 1 (зі змінами).

Прийматимуть конкурсні пропозиції департамент комунікацій та інформаційної політики з 1 квітня по 31 серпня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових і вихідних днів, з 13:00 до 16:00, за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 70а. Телефони для довідок: 700-627.

Нагадаємо, конкурс проводиться вже вдруге відповідно до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2019-2021 роки.

Минулого року у рамках першого конкурсу було подано 12 проєктів, переможцями визначені три, загальний обсяг фінансування з бюджету Сумської міської ОТГ становить 100 тис. грн.

Детальніше про умови конкурсу

Общество Конкурс проектов

По тематике

22.10.2019 12:46

На Сумщині громадські організації учасників АТО/ООС можуть отримати до 30 тисяч з обласного бюджету

Максимальний обсяг фінансової підтримки одного проекту за результатами проведення конкурсу складає 30 тисяч гривень....

20.10.2017 15:54

Управление молодежи и спорта раздает почти 1,5 миллиона

1,4 миллиона гривен – бюджет областного конкурса молодежных проектов, которые будут финансироваться в 2018 году....

18.10.2016 15:01

В Сумах объявили конкурс на молодежные проекты

В Сумах объявлен конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью,...

24.12.2013 16:58

Мэр Сум намекнул, что сумского Ленина пора переплавлять в Кондратьева

На этой неделе заканчивается конкурс творческих работ на лучший проект памятника основателю города Герасиму Кондратьеву.... 6

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Сегодня 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое
Сегодня 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
Що робити використаними масками та гумовими рукавичками
Сегодня 17:38
Сумские депутаты не захотели выделять финансовую помощь «Электроавтотрансу»
Сегодня 17:30
В Сумах начали ремонт Харьковской
Сегодня 17:24
На дезинфекцию улиц в Сумах выделили всего 1,5 млн. грн.
Сегодня 17:19
В Сумах самоизолировались 443 человека
Сегодня 17:14
Сумской горсовет выделил 8 миллионов на ремонт 4-й больницы
Сегодня 17:00
В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице
Сегодня 16:55
У Сумах громадські організації запрошують подавати проєкти у сфері розвитку громадянського суспільства
Сегодня 16:26
Минздрав разрешил работу рынков на карантине
Сегодня 16:20
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.