В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице Об этом 31 марта сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, коронавирусом заразилась жительница с. Поповка, которая лежала в одной палате с 78-летней жительница с. Казацкое, которая умерла 25 марта.

На вопрос: «Как так произошло?», Артем Семенихин ответил, что женщины лежали в одной палате Конотопской ЦРБ, когда у бабушки из Казацкого еще не был подтвержден коронавирус, пишет Sumy.Today.