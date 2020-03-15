В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице

По его словам, коронавирусом заразилась жительница с. Поповка, которая лежала в одной палате с 78-летней жительница с. Казацкое, которая умерла 25 марта.
На вопрос: «Как так произошло?», Артем Семенихин ответил, что женщины лежали в одной палате Конотопской ЦРБ, когда у бабушки из Казацкого еще не был подтвержден коронавирус, пишет Sumy.Today.
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