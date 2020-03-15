Сумской горсовет выделил 8 миллионов на ремонт 4-й больницы Сегодня, 31 марта, на сессии Сумского горсовета депутаты выделили УКСу 8 млн. грн. из созданного недавно медицинского фонда на реконструкцию неврологического отделения 4-й горбольницы с целью подготовки больницы к размещению больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам начальника УКСа Виталия Шилова, помимо непосредственно ремонтных работ (замена всех инженерных сетей, реконструкция палат и т.п.), в проекте заложена и проводка кислорода в палаты.

Напомним: работы по ремонту неврологического комплекса 4-й горбольницы начались еще в ноябре 2019 года. На их продолжение в горбюджете-2020 было заложено 3,5 млн. грн. По словам В.Шилова, на сегодня эти работы закончены примерно на 75%. А на выделенные дополнительно 8 млн. начнут делать второй пусковой комплекс. В общей сложности планируется отремонтировать два этажа неврологического корпуса на 200 койко-мест ,пишет Ваш шанс.