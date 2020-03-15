В Сумах самоизолировались 443 человека Об этом сегодня, 31 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время видеообращения к сумчанам.

- Те сумчане, которые вернулись из-за границы за последние две недели, находятся на самоизоляции, - поделился он. – Они заполнили форму, в которой предоставили всю информацию о себе, в каком состоянии они сейчас находятся, откуда они вернулись. Это те люди, которых мы сейчас контролируем вместе с полицией. Мы контролируем их местонахождения, мы знаем, где они находятся, имеем их контактные телефоны, есть также перечень лиц, с которыми они контактировали и контактируют, если такие имеются. Им нельзя сегодня передвигаться по городу, осуществлять контакты. Мы требуем сегодня полной изоляции. Потому что полная изоляция не даст возможности для распространения коронавируса.