Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14278

В Сумах самоизолировались 443 человека

Об этом сегодня, 31 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время видеообращения к сумчанам.

- Те сумчане, которые вернулись из-за границы за последние две недели, находятся на самоизоляции, - поделился он. – Они заполнили форму, в которой предоставили всю информацию о себе, в каком состоянии они сейчас находятся, откуда они вернулись. Это те люди, которых мы сейчас контролируем вместе с полицией. Мы контролируем их местонахождения, мы знаем, где они находятся, имеем их контактные телефоны, есть также перечень лиц, с которыми они контактировали и контактируют, если такие имеются. Им нельзя сегодня передвигаться по городу, осуществлять контакты. Мы требуем сегодня полной изоляции. Потому что полная изоляция не даст возможности для распространения коронавируса.

Общество Самоизоляция

По тематике

В Сумах на самоизоляцию должны уйти более 200 человек
26.03.2020 16:27

В Сумах на самоизоляцию должны уйти более 200 человек

Отдел «Служба 15-80» круглосуточно принимает обращения от тех, кто возвращается в город из-за границы.... 1

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Сегодня 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое
Сегодня 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
Що робити використаними масками та гумовими рукавичками
Сегодня 17:38
Сумские депутаты не захотели выделять финансовую помощь «Электроавтотрансу»
Сегодня 17:30
В Сумах начали ремонт Харьковской
Сегодня 17:24
На дезинфекцию улиц в Сумах выделили всего 1,5 млн. грн.
Сегодня 17:19
В Сумах самоизолировались 443 человека
Сегодня 17:14
Сумской горсовет выделил 8 миллионов на ремонт 4-й больницы
Сегодня 17:00
В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице
Сегодня 16:55
У Сумах громадські організації запрошують подавати проєкти у сфері розвитку громадянського суспільства
Сегодня 16:26
Минздрав разрешил работу рынков на карантине
Сегодня 16:20
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.