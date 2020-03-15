На дезинфекцию улиц в Сумах выделили всего 1,5 млн. грн. Такое решение принял Сумской горсовет на сессии сегодня, 31 марта.

Изначально депутат Евгений Скоробагатский предлагал выделить 2 млн. на дезинфекцию подъездов многоэтажек и 7 млн. – на дезинфекцию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Однако депутат Владимир Чепик (фракция «За Украину!») и члены его фракции не согласились с такими расходами.

- Мы считаем, что нецелесообразно тратить деньги на дезинфекцию дорог, когда столько всего нужно для медиков. Мы предлагаем не выделять 7 млн. на дороги, а только 2 млн. на дезинфекцию жилфонда.

- А я считаю, что, наоборот, на дома не надо тратить деньги, пусть управители и ОСМД это делают, - возразил мэр Александр Лысенко. – А вот для дезинфекции дорог и остановок все-таки надо выделить, если не 7 млн., то хотя бы 1,5 млн. на покупку самих дезинфицирующих средств. Я согласен, что сейчас не надо обрабатывать весь город, чтобы не тратить лишние деньги, но надо срочно, в первую очередь, обработать территорию вокруг детской горбольницы и областной инфекционной больницы, а также те районы города, где проживают или находятся на самоизоляции заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрениями на нее.

В.Чепик согласился с позицией мэра, как и большинство депутатов. В итоге депутаты выделили только 1,5 млн. на закупку дезинфицирующих средств для обработки дорог и тротуаров.

За такое решение проголосовало 28 депутатов.

Кроме того, депутаты перераспределили средства по департаменту инфраструктуры, сняв 110 тыс. с праздничного оформления города и направив эту сумму на подключение к электросетям контрольно-пропускных пунктов, установленных на въездах в Сумы.

Произошло также небольшое перераспределение средств по департаменту соцзащиты: экономию на оплате комуслуг и энергоносителей в сумме 62 тыс. грн. депутаты направили дополнительно центру реинтеграции бездомных граждан на питание обитателей центра, пишет Ваш шанс.