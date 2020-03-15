Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19229

На дезинфекцию улиц в Сумах выделили всего 1,5 млн. грн.

Такое решение принял Сумской горсовет на сессии сегодня, 31 марта.

Изначально депутат Евгений Скоробагатский предлагал выделить 2 млн. на дезинфекцию подъездов многоэтажек и 7 млн. – на дезинфекцию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Однако депутат Владимир Чепик (фракция «За Украину!») и члены его фракции не согласились с такими расходами.

- Мы считаем, что нецелесообразно тратить деньги на дезинфекцию дорог, когда столько всего нужно для медиков. Мы предлагаем не выделять 7 млн. на дороги, а только 2 млн. на дезинфекцию жилфонда.

- А я считаю, что, наоборот, на дома не надо тратить деньги, пусть управители и ОСМД это делают, - возразил мэр Александр Лысенко. – А вот для дезинфекции дорог и остановок все-таки надо выделить, если не 7 млн., то хотя бы 1,5 млн. на покупку самих дезинфицирующих средств. Я согласен, что сейчас не надо обрабатывать весь город, чтобы не тратить лишние деньги, но надо срочно, в первую очередь, обработать территорию вокруг детской горбольницы и областной инфекционной больницы, а также те районы города, где проживают или находятся на самоизоляции заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрениями на нее.

В.Чепик согласился с позицией мэра, как и большинство депутатов. В итоге депутаты выделили только 1,5 млн. на закупку дезинфицирующих средств для обработки дорог и тротуаров.

За такое решение проголосовало 28 депутатов.

Кроме того, депутаты перераспределили средства по департаменту инфраструктуры, сняв 110 тыс. с праздничного оформления города и направив эту сумму на подключение к электросетям контрольно-пропускных пунктов, установленных на въездах в Сумы.

Произошло также небольшое перераспределение средств по департаменту соцзащиты: экономию на оплате комуслуг и энергоносителей в сумме 62 тыс. грн. депутаты направили дополнительно центру реинтеграции бездомных граждан на питание обитателей центра, пишет Ваш шанс.

Общество Дезинфекция

По тематике

Сумы покупают дезинфицирующее средство у фирмы экс-депутата горсовета на треть дороже, чем киевляне
27.03.2020 11:40

Сумы покупают дезинфицирующее средство у фирмы экс-депутата горсовета на треть дороже, чем киевляне

25 марта в системе ProZorro были обнародованы договоры, которые заключил отдел здравоохранения Сумского горсовета на закупку дезсредств для противодействия коронавирусу....

26.03.2020 14:21

В Сумах собираются дезинфицировать дороги и тротуары

Об этом сегодня, 26 марта, во время согласительного совета с депутатами сообщил мэр Сум Александр Лысенко....

В Сумах ЖЭКи дезинфицируют многоэтажки
24.03.2020 16:07

В Сумах ЖЭКи дезинфицируют многоэтажки

Из-за вероятной угрозы распространения на территории Сум коронавирусной инфекции COVID-19 городской голова Александр Лысенко поручил руководителям обслуживающих организаций и ОСМД...

Как в Шостке дезинфицируют город (видео)
22.03.2020 09:50

Как в Шостке дезинфицируют город (видео)

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога....

Как дезинфицируют частные маршрутки, показал только один перевозчик в Сумах (видео)
19.03.2020 08:55

Как дезинфицируют частные маршрутки, показал только один перевозчик в Сумах (видео)

Дезинфицировать транспорт ежедневно должны все перевозчики Сум после решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Сегодня 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое
Сегодня 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
Що робити використаними масками та гумовими рукавичками
Сегодня 17:38
Сумские депутаты не захотели выделять финансовую помощь «Электроавтотрансу»
Сегодня 17:30
В Сумах начали ремонт Харьковской
Сегодня 17:24
На дезинфекцию улиц в Сумах выделили всего 1,5 млн. грн.
Сегодня 17:19
В Сумах самоизолировались 443 человека
Сегодня 17:14
Сумской горсовет выделил 8 миллионов на ремонт 4-й больницы
Сегодня 17:00
В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице
Сегодня 16:55
У Сумах громадські організації запрошують подавати проєкти у сфері розвитку громадянського суспільства
Сегодня 16:26
Минздрав разрешил работу рынков на карантине
Сегодня 16:20
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.