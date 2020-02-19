Сумские депутаты не захотели выделять финансовую помощь «Электроавтотрансу» Сегодня, 31 марта, на сессии Сумского горсовета рассматривался вопрос о выделении КП «Электроавтотранс» 11 млн. грн. финансовой поддержки.

Как объяснила директор департамента финансов Светлана Липовая, в связи с карантином предприятие находится в тяжелом финансовом положении: транспорт практически не ходит (особенно троллейбусы) и, соответственно, КП не получает ни прибыли от платных пассажиров, ни компенсации из горбюджета за перевозку льготников.

Поэтому, чтобы поддержать предприятие и не загнать его в долговую яму, отдел транспорта предложил взять 11 млн. грн. из тех средств, которые заложены в горбюджете на компенсацию за перевозку льготников (всего на 2020 год заложено 62 млн. грн.) и направить эти деньги «Электроавтотрансу» в виде финансовой поддержки.

Однако, несмотря на то, что это не дополнительное финансирование, а те деньги, которые КП все равно получило бы от города, если бы работало в штатном режиме, депутаты не поддержали такое решение.

Депутат Юрий Перепека заявил, что сегодня не только КП «Электроавтотранс» находится в сложной ситуации из-за карантина, но и частные перевозчики, и вообще много других фирм и предприятий, и будет нечестно помочь одному и не помочь другим. Он предложил выделить «Электроавтотрансу» эти 11 млн. грн. в виде возвратного бюджетного займа, проще говоря – дать в долг.

Однако Светлана Липовая возразила, что в этом нет никакого смысла, так как предприятие все равно не сможет вернуть этот заем – у него даже в финансовом плане на 2020 год заложен убыток в 6 млн. грн. К тому же, в ближайшее время должен прийти первый транш кредитный средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку 22 троллейбусов. И одним из обязательных условий ЕИБ для участия в этом проекте является отсутствие каких бы то ни было текущих долговых обязательств, в том числе и бюджетных займов.

В итоге депутаты не проголосовали и за предложение И.Перепеки. Однако после бурного и длительного обсуждения, депутаты решили, что помочь «Электроавтотрансу» все же нужно, только надо подумать, как это правильно сделать. Думать будут завтра, на согласительном совете депутатских фракций. А сам вопрос по сути будет внесен на рассмотрение следующей сессии, которая запланирована пятницу, 3 апреля, пишет Ваш шанс.