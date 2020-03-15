Що робити використаними масками та гумовими рукавичками Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області розроблені рекомендації населенню щодо поводження з використаними масками та гумовими рукавичками.

В області, як і в цілому в державі, умовами карантину встановлені вимоги щодо забезпечення протиепідемічних заходів, в результаті проведення яких утворюється значна кількість відходів використаних медичних масок та рукавичок одноразового застосування. Вони можуть становити загрозу поширення інфекції для населення, оскільки на поверхні протягом певного часу (до 8 годин) можуть виживати віруси та для довкілля, якщо не дотримуватися правил їх безпечного збирання та утилізації.

Для цього слід додержуватися простих рекомендацій.

Населенню слід використані маски та рукавички обережно зняти зовнішньою стороною всередину; якщо ви доглядаєте за хворим в амбулаторних умовах -маску знімати, згорнувши внутрішньою стороною всередину та не розгортаючи видалити до ємності для збирання твердих побутових відходів.

У разі необхідності заміни використаних засобів захисту та гігієни (масок, рукавичок, серветок та хустинок)на вулиці, загорнути їх в листок паперу, що унеможливить перенесення вітром та видалити у найближчий сміттєвий бак чи контейнер; не рекомендується викидати їх безпосередньо до сміттєвих урн;

якщо використовуються тканинні (марлеві) маски багаторазового використання, необхідна їх заміна кожні 2-3 години. Використані маски зібрати окремий пакет, в кінці дня випрати і випрасувати.

Після використання всіх індивідуальних засобів захисту необхідно ретельно вимити руки з милом або обробити їх антисептиком.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють обслуговування населення в умовах карантину:

забезпечити збирання використаних працівниками масок та рукавичок одноразового використання в окремий пакет. В кінці зміни забезпечити його утилізацію разом з ТПВ, герметично зав’язавши пакет.

При використанні масок багаторазового вжитку – дотримання термінів заміни масок (не рідше 1 разу на 2-3 години або при забрудненні), централізоване або індивідуальне прання та прасування.