Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия самоизоляцию мучжина, который вернулся из Чехии, и у которого якобы коронавирус.

Заммэра Сум Максим Галицкий сообщил, что никакого вируса у этого человека нет. Действительно, 20 марта он вернулся в Украину из-за границы, согласился на самоизоляцию, которая заканчивается 3 апреля. На сегодня ни у него, ни у членов его семьи нет даже необходимости в проверке быстрым тестом, потому что у мужчины и членов его семьи нет никаких симптомов, пишет Sumy.Today.

Как уточнили в отделе коммуникации полиции области, этот мужчина действительно обращался к семейному врачу, потому что у его ребенка резался зуб, а не через какой-то вирус. В свою очередь, начальник отдела пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая сообщила, что мэр Сум Александр Лысенко обратится в полицию, чтобы там проверили, как сумчанин соблюдает режим самоизоляции.