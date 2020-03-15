На Сумщине полиция начала проверку по факту причастности полицейского к краже в супермаркете Происшествие произошло в Ромнах. По предварительным данным, 30 марта, сменившись после дежурства, работник местного отделения полиции совершил кражу в супермаркете.

По данному факту в полиции назначено служебное расследование и открытое уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК Украины. Сейчас решается вопрос об увольнении мужчины со службы в органах полиции.

Позиция руководства Главного управления полиции области в данной ситуации принципиальна: полицейские, совершивших правонарушения, не имеют права работать в правоохранительных органах, и должны отвечать за свои поступки в соответствии с действующим законодательством, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.