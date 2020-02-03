В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА В Сумах похитили авто родителей руководителя аппарата областной администрации.

Информацию об этом сегодня, 31 марта, подтвердили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области. По данным отдела коммуникации, ведется следствие по факту незаконного завладения транспортным средством. Ни личности злоумышленников, ни место нахождения авто на сегодня не установлено. Машину угнали у нового руководителя аппарата Сумской облгосадминистрации Игоря Кальченко, пишет Sumy.Today.

Игорь Кальченко по телефону сообщил, что похитили автомобиль «Хюндай соната», который принадлежит его родителям. Однако, он считает, что машину скоро вернут и допускает, что это кто-то взял «покататься по ошибке».