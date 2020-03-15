В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Среди выздоровевших пациентов из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.
Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами.
Напоминаем! ️ Позитивный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.
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