В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом По состоянию на 22:00, 31 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Среди выздоровевших пациентов из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами.

Напоминаем! ️ Позитивный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.