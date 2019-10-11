Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:231

Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной

Сегодня, 31 марта, сумская хоккеистка Екатерина Покидько вышла замуж.

Избранником юной сумчанки стал нидерландский менеджер женской сборной Украины по хоккею на траве Мишель де Ланге, который уже 5 лет помогает украинскому хоккею.

Спорт Свадьба Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

29.10.2019 10:19

Сумские хоккеисты стали четвертыми в чемпионате Украины

С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров....

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше
28.10.2019 17:50

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше

25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика....

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
21.10.2019 18:20

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения....

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних
14.10.2019 13:21

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

11-13 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 годов рождения....

Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины
11.10.2019 15:58

Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

8-10 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2004-2005 г.р....

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Сегодня 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое 1
Сегодня 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной
Сегодня 23:23
Вечір в Хату: у Сумах запустили нове шоу про життя видатних людей міста (відео)
Сегодня 22:29
В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 22:07
В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА
Сегодня 19:27
На Сумщине полиция начала проверку по факту причастности полицейского к краже в супермаркете
Сегодня 18:58
Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом
Сегодня 18:53
Що робити використаними масками та гумовими рукавичками
Сегодня 17:38
Сумские депутаты не захотели выделять финансовую помощь «Электроавтотрансу»
Сегодня 17:30
В Сумах начали ремонт Харьковской
Сегодня 17:24
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 1
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.