Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной

Избранником юной сумчанки стал нидерландский менеджер женской сборной Украины по хоккею на траве Мишель де Ланге, который уже 5 лет помогает украинскому хоккею.
С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров....
25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика....
17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения....
11-13 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 годов рождения....
8-10 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2004-2005 г.р....