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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03237

В Сумах 2,5 года ремонтировали перила на 8 Марта

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«О - оперативность.

Мое депутатское обращение от 06.09.17 сработало только в марте 2020 г. Перила установлены по ул. 8 Марта. «Скорость» работы Лысенко и Ко впечатляет.

Эта команда работает для вас!», - написал он.

Общество Департамент инфраструктуры Дмитрий Наталуха Перила

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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