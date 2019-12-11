В Сумах 2,5 года ремонтировали перила на 8 Марта Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«О - оперативность.

Мое депутатское обращение от 06.09.17 сработало только в марте 2020 г. Перила установлены по ул. 8 Марта. «Скорость» работы Лысенко и Ко впечатляет.

Эта команда работает для вас!», - написал он.