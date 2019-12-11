В Сумах 2,5 года ремонтировали перила на 8 Марта

«О - оперативность.
Мое депутатское обращение от 06.09.17 сработало только в марте 2020 г. Перила установлены по ул. 8 Марта. «Скорость» работы Лысенко и Ко впечатляет.
Эта команда работает для вас!», - написал он.
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17 декабря 2019 года департамент инфраструктуры Сумского городского совета заключил договор на капитальный ремонт жилого фонда, а именно мест общего...
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