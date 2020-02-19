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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Иван Редкач договорился о титульном бое

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач договорился о бое с другим украинским боксером Иваном Проданом.

Максим Продан (18-0-1, 14 КО) и Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) подерутся в титульном поединке.

Они дали принципиальное согласие на проведение боя за пояс Максима IBF в полусреднем весе по время прямого эфира в Instagram.

«Я решил, что самое время предложить ему бой. Взял пояс на плечо и говорю: «Предлагаю бой на нейтральной территории – например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу».

Редкач согласился, теперь дело лишь за Эдди Хирном и его готовностью ввязаться в эту историю. Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает», - сказал Продан.

Спорт Бокс Иван Редкач

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