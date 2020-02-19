Иван Редкач договорился о титульном бое

Максим Продан (18-0-1, 14 КО) и Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) подерутся в титульном поединке.
Они дали принципиальное согласие на проведение боя за пояс Максима IBF в полусреднем весе по время прямого эфира в Instagram.
«Я решил, что самое время предложить ему бой. Взял пояс на плечо и говорю: «Предлагаю бой на нейтральной территории – например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу».
Редкач согласился, теперь дело лишь за Эдди Хирном и его готовностью ввязаться в эту историю. Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает», - сказал Продан.
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