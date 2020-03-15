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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28192

Экс игрок донецкого «Шахтера» будет играть за ФК «Сумы»

В недавнем интервью футбольному порталу FootBoom президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко сообщил о последних трансферах команды.

По его словам, клуб подписали экс-игрока «Шахтера» (Донецк) и молодежной сборной Украины Вадима Шаврина. Он по объективным семейным обстоятельствам перебрался к родственникам в Сумы.

«Мы не могли не воспользоваться этим обстоятельством! Вадим согласился. Уверен, в Сумах он заиграет очень ярко и результативно. В ближайшее время ожидаем появления еще нескольких игроков высокого профессионального уровня», - сообщил президент клуба.

Несмотря на то, что ФК «Сумы» находится на карантине, тренерский состав активно занимается трансферными операциями, сообщает сайт клуба. В частности, ранее состав «горожан» пополнили экс-игрок «Ворсклы» и «Черноморца» Валерий Куценко, из «Энергии» (Новая Каховка) Максим Чеглов, из липоводолинского «Альянса» - Владислав Зрибняк и Валерий Макаров.

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