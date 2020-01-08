На Сумщине в больнице повесилась женщина

По данным отдела коммуникации полиции области, в этот день ее госпитализировали в больницу с диагнозом шизофрения параноидального типа. По факту самоубийства начато следствие.
Всего с начала года на Сумщине зафиксирован 71 суицид, за аналогичный период прошлого года – 48, пишет Sumy.Today.
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