На Сумщине в больнице повесилась женщина 31 марта в психиатрическом отделении Глуховской ЦРБ покончила с собой 48-летняя женщина.

По данным отдела коммуникации полиции области, в этот день ее госпитализировали в больницу с диагнозом шизофрения параноидального типа. По факту самоубийства начато следствие.

Всего с начала года на Сумщине зафиксирован 71 суицид, за аналогичный период прошлого года – 48, пишет Sumy.Today.