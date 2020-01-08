На Сумщине обнаружили тело мужчины с ножом в сердце

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области. По его данным сейчас рассматривается версия самоубийства. Умерший - мужчина 1983 года рождения, по данным полиции при жизни злоупотреблял алкогольными напитками, пишет Sumy.Today.
31 марта в психиатрическом отделении Глуховской ЦРБ покончила с собой 48-летняя женщина....
Полиция начала расследование по факту смерти 16-летней девушки....
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, умерший - сумчанин 1991 года рождения....
В Сумах на мосту нашли повешенным молодого человека....
Инцидент произошел 5 января около 23.55....