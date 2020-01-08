На Сумщине обнаружили тело мужчины с ножом в сердце Произошло это 31 марта в Белополье.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области. По его данным сейчас рассматривается версия самоубийства. Умерший - мужчина 1983 года рождения, по данным полиции при жизни злоупотреблял алкогольными напитками, пишет Sumy.Today.