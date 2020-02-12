На Сумщине задержали мужчину за изнасилование падчерицы 31 марта полиция в одном из сел области задержала мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

В полицию обратилась мать девочки, признавшись, что ее дочь изнасиловал отчим. В отделе коммуникации полиции области информацию подтвердили, более подробно прокомментировать пообещали позже, пишет Sumy.Today.