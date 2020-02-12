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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47209

На Сумщине задержали мужчину за изнасилование падчерицы

31 марта полиция в одном из сел области задержала мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

В полицию обратилась мать девочки, признавшись, что ее дочь изнасиловал отчим. В отделе коммуникации полиции области информацию подтвердили, более подробно прокомментировать пообещали позже, пишет Sumy.Today.

Право Изнасилование

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Обвиняемому в изнасиловании сумчанки вручили дополнительное обвинение
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Рассмотрение дела об изнасиловании сумчанки снова отложили

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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