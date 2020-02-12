На Сумщине задержали мужчину за изнасилование падчерицы

В полицию обратилась мать девочки, признавшись, что ее дочь изнасиловал отчим. В отделе коммуникации полиции области информацию подтвердили, более подробно прокомментировать пообещали позже, пишет Sumy.Today.
В Сумах пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину, однако, ей на помощь бросился другой прохожий. Он ударил нападающего кулаком в голову,...
Сегодня, 5 марта, в Заречном райсуде состоялось заседание в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть...
По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, 5 марта прокуратура планирует вручить Владиславу Кривошею дополнительное обвинение - в нанесении...
Роменская местная прокуратура сообщила о подозрении 40-летнему мужчине, который изнасиловал свою 19-летнюю падчерицу....
Сегодня, 12 февраля, в Заречном райсуде должно было состояться очередное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании...