В Кролевецком районе плюс два зараженных COVID-19 1 апреля в Кролевецком районе лабораторно подтверждено методом ПЦР 2 случая заболевания COVID-19.

Эти больные находятся на лечении в инфекционном отделении ЦРБ, состояние больных средней тяжести, течение заболевания осложнено двухлетней пневмонией. Определяются все контактные лица, в ходе обнаружения - изолируются и находятся под медико-санитарным надзором.

На сегодня в районе зарегистрировано 3 случая заболевания COVID-19, сообщает кролевецкая ЦРБ в Фейсбуке.