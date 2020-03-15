В Кролевецком районе плюс два зараженных COVID-19

Эти больные находятся на лечении в инфекционном отделении ЦРБ, состояние больных средней тяжести, течение заболевания осложнено двухлетней пневмонией. Определяются все контактные лица, в ходе обнаружения - изолируются и находятся под медико-санитарным надзором.
На сегодня в районе зарегистрировано 3 случая заболевания COVID-19, сообщает кролевецкая ЦРБ в Фейсбуке.
Об этом сообщает Минздрав Украины на странице в Фейсбуке....
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