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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49394

Что задекларировал бывший нардеп от Сумщины и экс-замглавы СБУ Владислав Бухарев

31 марта народный депутат 8-го созыва от Сумщины (округ №162) и бывший заместитель главы СБУ Владислав Бухарев подал декларацию о доходах за прошлый год.

Новой недвижимости в 2019 году Владислав Бухарев не приобрел, по крайней мере официально. Он продолжает декларировать жилой дом на 700 кв. м и два земельных участка (площадью 600 и 2500 кв. м.) в Вишеньках Бориспольского района Киевской области. Экс-депутат также задекларировал 25% квартиры в Киеве площадью 106,1 кв. м, машиноместо в паркинге площадью 20,4 кв. м, квартиру площадью 86,8 кв.м и парковочное место площадью 24,2 кв.м в Ливадии и 875 квадратов земли в Семидворье в оккупированном Крыму. В собственности его дочери Юлии Бухарева значится две квартиры - в Киеве (219,1 кв. м) и Зазимье Броварского района Киевской области (74,9 кв. м), а также машиноместо в паркинге площадью 16,6 кв. м в Киеве и нежилое помещение (10,8 кв. м) и земельный участок (16 кв. м) в том же Зазимье, пишет sumy.today.

Из ценного движимого имущества Владислав Бухарев задекларировал часы марок Girard-Perregaux, Hublot и Breguet. Согласно декларации, Елена Бухарева - жена экс-нардепа - имеет в собственности часы Longines.

Согласно декларации, из транспортных средств в общей собственности Владислава Бухарева и его жены есть автомобиль Lexus LX 570 2008 года выпуска. Также Владислав Бухарев безвозмездно пользуется автомобилями Lexus 350 RX 2011 выпуска, Volkwagen Multivan 2017 выпуска и Toyota Land Cruiser 76 2012 выпуска. Последнее авто передала Владиславу в безвозмездное пользование Ирина Бухарева.

Что касается доходов, то в этом разделе Владислав Бухарев задекларировал более 330 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 304 тыс. грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, более 41 тыс. грн зарплаты в Службе внутренней разведки и почти 560 тыс. грн зарплаты в Службе безопасности Украины. Кроме того, он получил еще более 12 тыс. грн пенсии.

Жена экс-нардепа в прошлом году заработала 116 тыс. грн зарплаты от Управления образования Дарницкого в городе Киеве государственной администрации, а также 402 тыс. грн процентов от вклада в банке.

На банковских счетах супруги более 364 тыс. долларов и 87 тыс. евро. Из наличных экс-нардеп задекларировал 318 тыс. грн, 2350 евро, 79 тыс. долларов. Отдельно задекларированы наличные дочери Владислава Бухарева Юлии - 3900 долларов, 3500 евро и 2000 грн. Также Юлия Бухарева имеет вклад в банке на сумму 6617 долларов.

Политика Владислав Бухарев Декларация о доходах

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