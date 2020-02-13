Сумчанин, который стал замом главы НАПК, ездит на «жигулях» 31 марта подал декларацию заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции сумчанин Роман Сухоставец.

Чиновник задекларировал квартиру в Сумах площадью 44,7 кв. м и земельный участок площадью 34 сотки в с. Серобабино Лебединского района Сумской области, пишет Sumy.Today.

Роман Сухоставец безвозмездно пользуется автомобилем ВАЗ 21053 2010 года выпуска, принадлежащий его отцу Николаю Сухоставцу, а собственный ВАЗ 2106 чиновник в прошлом году продал за 39 тыс. грн.

За прошлый год Роман Сухоставец получил более 287 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, а его жена Елена - 71 тыс. зарплаты от ООО «Центральный рынок», 12,7 тыс. грн помощи от Сумского городского центра занятости и 450 грн от профсоюза.