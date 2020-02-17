На Сумщине полиция задержала мужчину, который три года насиловал 10-летнюю падчерицу

Работники полиции разыскали 25-летнего мужчину задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины и опросили. Задержанный сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половому сношению в течение последних трех лет. Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст. 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и уже объявили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
31 марта полиция в одном из сел области задержала мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка....
В Сумах пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину, однако, ей на помощь бросился другой прохожий. Он ударил нападающего кулаком в голову,...
Сегодня, 5 марта, в Заречном райсуде состоялось заседание в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть...
По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, 5 марта прокуратура планирует вручить Владиславу Кривошею дополнительное обвинение - в нанесении...
Роменская местная прокуратура сообщила о подозрении 40-летнему мужчине, который изнасиловал свою 19-летнюю падчерицу....