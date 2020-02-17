На Сумщине полиция задержала мужчину, который три года насиловал 10-летнюю падчерицу Событие произошло в одном из райцентров области. В местное подразделение полиции обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее сожитель совершил развратные действия в отношении ее дочери.

Работники полиции разыскали 25-летнего мужчину задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины и опросили. Задержанный сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половому сношению в течение последних трех лет. Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст. 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и уже объявили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.