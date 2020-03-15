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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10640

Когда прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 на Сумщине

Об этом сегодня, 1 апреля, на пресс-конференции в облгосадминистрации сообщил и.о. Областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Забаражский.

По его словам, эпидемиологи прогнозируют пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20-е числа апреля.

На сегодня, на Сумщине 19 подтвержденных случаев заболевания, 2 летальных случая.

Сейчас Сумской областной лабораторный центр работает в автономном режиме и не отправляет в Киев свои результаты на подтверждение. Тест-систем в центре имеют на 1,5 тысячи исследований.

По состоянию на 1 апреля на Сумщине четыре семейные очага заболевания: в Кролевецком районе, Ахтырке и в Конотопском раойне. По его словам, сейчас в селе Казацкое на Конотопщине работают эпидемиологи и врачи, чтобы найти источник распространения COVID-19.

Он призвал людей придерживаться карантина.

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