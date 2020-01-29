Сумчан закликають вчасно передавати показники лічильників холодної води

Зробити це можна у будь-який зручний спосіб. Зокрема, зателефонувавши за номерами: (0542)70-01-56; (0542)70-01-57; (0542)70-01-58; (050)3423123; (050)3423293; (050)3423432; (050)2470064; (050)3423044; (050)3423107 з понеділка по четвер з 7:30 до 16:30, у п’ятницю з 7:30 до 15:15.

Окрім того, можна надіслати повідомлення через Viber, WhatsApp, Telegram за номером: (050)4078101, або надіслати SMS-повідомлення на номери: (050)3076-93, (050)3076397; (067)5482078, (067)5480175.

Також показники можна передати через сайт підприємства за допомогою абонентської форми «Онлайн-відправка показань лічильника» та через електронну пошту: sumy_vodomer@ukr.net.

Принагідно, сумчани можуть скористатися послугою «Автовідповідач». Для цього потрібно зателефонувати за одним із номерів: (0542)70-01-56; (0542)70-01-57; (0542)70-01-58; (0542)70-01-50 та після звукового сигналу назвати адресу, прізвище та показники квартирного приладу обліку.