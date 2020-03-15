Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине

Согласно протоколу, вечером 30 марта человек зашел в магазин «АТБ» без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил п. 2а решение исполнительного комитета №172 от 27.03.2020, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение предусмотренное ст. 44-3 КУоАП.
Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине «АТБ» без маски.
Вина подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде. При назначении административного взыскания, судом учтено характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.
Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 коп. в пользу государства.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней, сообщает Заречный райсуд Сум.
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