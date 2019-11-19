Ночью в Конотопе 237 домов остались без газа

Сообщение об отсутствии газоснабжения поступило от потребителей на линию аварийно-диспетчерской службы 104.
Оперативно прибывшая на место происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Сумыгаз» выявила факт несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения - перекрытие двух задвижек на газопроводе среднего давления.
«Сумыгаз» обращается к потребителям с просьбой быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.
Газовики оперативно приступили к восстановительным работам, после выполнения которых распределение газа будет полностью восстановлена.
По состоянию на 11.00 восстановили распределение газа до 210 домовладений. Работы продолжаются.
«Сумыгаз» призывает клиентов с пониманием отнестись к временным неудобствам и способствовать газовикам в доступе в помещения при восстановлении распределения газа.
Газораспределительная компания предостерегает: самовольное вмешательство в работу газовых сетей и приборов может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни людей, а потому прибегать к таким действиям категорически запрещено, сообщает «Сумыгаз» в Фейсбуке.
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