Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14489

Ночью в Конотопе 237 домов остались без газа

Неизвестные лица самовольно вмешались в систему газоснабжения, перекрыв задвижку на газопроводе в дома в районе улицы Богдана Хмельницкого в Конотопе.

Сообщение об отсутствии газоснабжения поступило от потребителей на линию аварийно-диспетчерской службы 104.

Оперативно прибывшая на место происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Сумыгаз» выявила факт несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения - перекрытие двух задвижек на газопроводе среднего давления.

«Сумыгаз» обращается к потребителям с просьбой быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

Газовики оперативно приступили к восстановительным работам, после выполнения которых распределение газа будет полностью восстановлена.

По состоянию на 11.00 восстановили распределение газа до 210 домовладений. Работы продолжаются.

«Сумыгаз» призывает клиентов с пониманием отнестись к временным неудобствам и способствовать газовикам в доступе в помещения при восстановлении распределения газа.

Газораспределительная компания предостерегает: самовольное вмешательство в работу газовых сетей и приборов может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни людей, а потому прибегать к таким действиям категорически запрещено, сообщает «Сумыгаз» в Фейсбуке.

Общество Безгаз Сумыгаз

По тематике

Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)
19.03.2020 07:33

Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)

В Сумах предприятие, которое шило спецодежду для работников газовых компаний, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перепрофилировали, и теперь его сотрудники...

02.03.2020 15:49

Жители сумского общежития уже неделю живут без газа

2 марта на аппаратное совещание в мэрии пришли жители общежития по ул. Герасима Кондратьева, 143, в котором уже неделю отсутсвует...

Жители Сумщины счет за доставку газа получат отдельно
23.01.2020 09:36

Жители Сумщины счет за доставку газа получат отдельно

С января решением НКРЭКУ со счета за газ изъята плата за его доставку. Поэтому все потребители получат отдельные счета: один...

Антимонопольный комитет оштрафовал «Сумыгаз» на 10 миллионов
10.12.2019 21:10

Антимонопольный комитет оштрафовал «Сумыгаз» на 10 миллионов

АМКУ оштрафовал 16 облгазов группы РГК (которую связывают с Д. Фирташем) на 278 млн грн за неправомерные доначисления бытовым потребителям...

Часть Ахтырки осталась без газа
19.11.2019 10:45

Часть Ахтырки осталась без газа

В связи с аварийным отключением газопроводов среднего и низкого давлений Ахтырское отделение АО «Сумыгаз» сообщает, что с 8.00 19 ноября...

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Вчера 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое 1
Вчера 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах петиция об отмене платы за коммуналку на период карантина набрала голоса за день
Сегодня 13:47
Глуховчанин подарил школе спортплощадку
Сегодня 13:35
Львовянина, который пытался незаконно перевезти в Россию лекарства, оштрафовали на 200 тысяч
Сегодня 13:21
В Сумах из городского роддома сократили 37 работников
Сегодня 12:59
Сумчанин, который стал замом главы НАПК, ездит на «жигулях»
Сегодня 12:53
Ночью в Конотопе 237 домов остались без газа
Сегодня 12:14
Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине
Сегодня 11:50
Сумчан закликають вчасно передавати показники лічильників холодної води
Сегодня 11:20
Не все вернувшиеся из-за границы жители Сумщины самоизолировались 1
Сегодня 11:17
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 1
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.