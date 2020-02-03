Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21204

Львовянина, который пытался незаконно перевезти в Россию лекарства, оштрафовали на 200 тысяч

Следуя поездом «Львов-Москва», мужчина пытался перевезти через российско-украинскую границу лекарственные средства общей стоимостью почти 220 000 гривен.

Медикаменты львовянин спрятал под полом двух вагонов. Однако, во время таможенного контроля, осматривая конструктивные полости поезда работники Сумской таможни ГФС лекарственные средства нашли.

На мужчину был составлен протокол за нарушение им таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Постановлением Ковпаковского районного суда г. Сумы лицо было признано виновным в совершении правонарушения и к нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере 219 315 гривен. Кроме того, в пользу государства были конфискованы медицинские средства, которые являются предметом нарушения таможенных правил.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, львовянин подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановления местного суда и отправить материалы дела на доработку в таможенный орган. По мнению апеллянта, работники таможни неверно составили протокол о нарушении таможенных правил, что в конечном результате привело к неверной квалификации его действий.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление местного суда, а апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, поскольку вывод суда первой инстанции о доказанности вины лица соответствует фактическим обстоятельствам дела. В частности, тот факт, что лицо спрятало лекарственные средства под полом свидетельствует о том, что оно сознательно намеревалось скрыть их от таможенного контроля. Кроме того, по словам самого же апеллянта, указанные лекарственные средства ему не принадлежали, а перевозил он их в Украину по просьбе своего знакомого. Таким образом, он осознавал, что действует противоправно и намеревался нарушить таможенные правила Украины. Поэтому решение Ковпаковского районного суда г. Сумы законно и обоснованно, сообщает сайт суда.

Право Граница контрабанда Таможня

По тематике

На Сумщине будут судить наркоконтрабандиста
26.03.2020 15:52

На Сумщине будут судить наркоконтрабандиста

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего гражданина Украины, который также имеет гражданство Российской...

На Сумщине пограничники задержали автомобиль-двойник с грузом на 1,5 млн грн
26.03.2020 15:47

На Сумщине пограничники задержали автомобиль-двойник с грузом на 1,5 млн грн

На границе с Россией пограничники Сумского отряда помешали противоправным элементам осуществить преступные намерения относительно незаконного перемещения товаров народного потребления....

Сумские пограничники нашли в поезде мясную контрабанду
13.03.2020 16:40

Сумские пограничники нашли в поезде мясную контрабанду

Проводник поезда «Кишинев-Москва» скрыл под углем пакеты с мясом....

Через сумскую границу везут марихуану килограммами
10.02.2020 10:04

Через сумскую границу везут марихуану килограммами

На Сумщине пресечена попытка незаконного перемещения через границу 3 кг наркотического вещества «каннабис».... 1

Сумские пограничники нашли в поезде контрабанду
03.02.2020 11:44

Сумские пограничники нашли в поезде контрабанду

Пограничники Сумского отряда неоднократно проявляли и прекращали противоправные действия должностных лиц поездов заграничного следования, направленные на незаконное перемещение через государственную...

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Вчера 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое 1
Вчера 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
В Сумах петиция об отмене платы за коммуналку на период карантина набрала голоса за день
Сегодня 13:47
Глуховчанин подарил школе спортплощадку
Сегодня 13:35
Львовянина, который пытался незаконно перевезти в Россию лекарства, оштрафовали на 200 тысяч
Сегодня 13:21
В Сумах из городского роддома сократили 37 работников
Сегодня 12:59
Сумчанин, который стал замом главы НАПК, ездит на «жигулях»
Сегодня 12:53
Ночью в Конотопе 237 домов остались без газа
Сегодня 12:14
Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине
Сегодня 11:50
Сумчан закликають вчасно передавати показники лічильників холодної води
Сегодня 11:20
Не все вернувшиеся из-за границы жители Сумщины самоизолировались 1
Сегодня 11:17
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 1
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.