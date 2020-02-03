Львовянина, который пытался незаконно перевезти в Россию лекарства, оштрафовали на 200 тысяч Следуя поездом «Львов-Москва», мужчина пытался перевезти через российско-украинскую границу лекарственные средства общей стоимостью почти 220 000 гривен.

Медикаменты львовянин спрятал под полом двух вагонов. Однако, во время таможенного контроля, осматривая конструктивные полости поезда работники Сумской таможни ГФС лекарственные средства нашли.

На мужчину был составлен протокол за нарушение им таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Постановлением Ковпаковского районного суда г. Сумы лицо было признано виновным в совершении правонарушения и к нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере 219 315 гривен. Кроме того, в пользу государства были конфискованы медицинские средства, которые являются предметом нарушения таможенных правил.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, львовянин подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановления местного суда и отправить материалы дела на доработку в таможенный орган. По мнению апеллянта, работники таможни неверно составили протокол о нарушении таможенных правил, что в конечном результате привело к неверной квалификации его действий.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление местного суда, а апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, поскольку вывод суда первой инстанции о доказанности вины лица соответствует фактическим обстоятельствам дела. В частности, тот факт, что лицо спрятало лекарственные средства под полом свидетельствует о том, что оно сознательно намеревалось скрыть их от таможенного контроля. Кроме того, по словам самого же апеллянта, указанные лекарственные средства ему не принадлежали, а перевозил он их в Украину по просьбе своего знакомого. Таким образом, он осознавал, что действует противоправно и намеревался нарушить таможенные правила Украины. Поэтому решение Ковпаковского районного суда г. Сумы законно и обоснованно, сообщает сайт суда.