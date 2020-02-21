Глуховчанин подарил школе спортплощадку Об этом на своей странице написал глуховский спортсмен и тренер Феликс Колтаков.

«Пока в мире, в Украине и в частности моём городе Глухове ситуация нестабильная, пытаемся быть стабильными и последовательными. Трудно, тяжело, но мы идём к цели. Несколько лет назад во дворе общеобразовательной школы №3 с помощью друзей расчистили от мусора территорию (техникой помог Михайлик Николай Васильевич, спасибо ему большое) и наметили, что там будет спортивная площадка с уличным тренажёрами.

Сделали отмостку, установили столбы для ограждения, завезли щебня и, к сожалению, работы остановились. Финансовых возможностей не так много, но есть желание достичь желаемого результата. Опыт возведения спортивных площадок у нас в городе уже есть, поэтому и эту задачу мы решим.

Всегда полагался на себя, но, слава Богу, есть друзья, которые разделяют мои стремления и приходят на помощь. До занятий пауэрлифтингом мы с братом активно играли в баскетбол, вначале за школьную, а потом за институтскую команду. Последним турниром, где мы принимали участие, был чемпионат города по баскетболу в 2002 году. Собрали и выставили команду клуба «Гармония», куда вошли выпуски разных лет третьей школы, где мы все учились. Наша команда стала чемпионом города, сохранились даже видео тех игр. Так получилось, что в этом году встретился с участниками той команды Михайленко Алексеем и Парпуренко Сергеем, которые приехали в Глухов на встречу выпускников. Ребята зашли ко мне в клуб «Гармония». Поговорили, вспомнили как учились в школе, как играли в баскетбол и о многом другом, затронули тему спортивной инфраструктуры города. Показал им и рассказал о своих начинаниях и о том, что уже сумел сделать. На том и разошлись. И вот спустя несколько дней пришло сообщение от Алексея, что он хочет поучаствовать в строительстве спортивной площадки родной школы, а уже через три недели мы разгрузили грузовик с оборудованием! Молодец! Спасибо!

Ещё работы много, но верю, что мы ее осилим!

Всё будет хорошо! Занимайтесь спортом! Любите свой город!», - написал Феликс Колтаков.