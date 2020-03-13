В Сумах петиция об отмене платы за коммуналку на период карантина набрала голоса за день На сайте онлайн-петиций 31 марта было зарегистрировано обращение «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы».

«В связи с тяжелым финансовым положением и проблемами, связанными с невозможностью работать и зарабатывать деньги, которые возникли у большинства населения г. Сумы, и для обеспечения возможности населению не покидать свои дома, поручить Сумскому городскому голове Лысенко А.Н. разработать и внести на ближайшую сессию Сумского городского совета, проект решения относительно отмены всех жилищно-коммунальных тарифов для сумчан в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине и пандемией короновирусной инфекции Covid-19», - писал автор петиции Кучеренко Василий Александрович.

За день петиция собрала уже 351 голос (необходимо для рассмотрения 250).