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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25362

Полиция Сум устанавливает причины и обстоятельства насильственной смерти мужчины

О мужчине с признаками насильственной смерти в Сумской отдел полиции в 9:54 сообщили врачи бригады «скорой помощи».

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и криминалисты.

Правоохранители установили, тело мужчина был обнаружен в одном из частных домов областного центра. Владелец жилья, 58-летний неработающий сумчанин, рассказал о событиях, произошедших накануне. К нему вчера вечером зашел его знакомый, и они изрядно выпили. Под действием спиртного тот стал буянить, вел себя неадекватно. Утром же, когда хозяин дома проснулся и увидел своего гостя окровавленным, то сразу вызвал «скорую».

Сейчас в полиции проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», в рамках которого для установления смерти человека будет назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Предварительные проверки продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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