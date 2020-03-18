В Сумах ДТП на Курском проспекте Сегодня, 1 апреля, в Сумах на Курском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два автомобиля Фольксваген и ВАЗ 2110.

На место аварии уже прибыли сотрудники патрульной полиции. Машины получили значительные механические повреждения, сообщает 0542.ua. О причинах и последствиях ДТП позже.