В Сумах ДТП на Курском проспекте

На место аварии уже прибыли сотрудники патрульной полиции. Машины получили значительные механические повреждения, сообщает 0542.ua.
О причинах и последствиях ДТП позже.
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