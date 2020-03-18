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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42266

В Сумах ДТП на Курском проспекте

Сегодня, 1 апреля, в Сумах на Курском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два автомобиля Фольксваген и ВАЗ 2110.

На место аварии уже прибыли сотрудники патрульной полиции. Машины получили значительные механические повреждения, сообщает 0542.ua.

О причинах и последствиях ДТП позже.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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