В Сумах ночью тушили пожар на Молодежной (видео) Сегодня, 1 апреля, в 00:05 Служба спасения «101» получила информацию о возгорании хозяйственной постройки и дровяного сарая по улице Молодежная в Сумах.

К месту происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 8 минут спасатели прибыли на место вызова. В этот момент огонь полностью охватил здание и дровник. Вплотную к эпицентру горения находились 2 жилых дома и летняя кухня, пожарные предотвратили опасность распространения на них огня локализовав пожар в 00:28. Проведя разбор обгоревших конструкций и обнаружив скрытые очаги горения, ликвидировать пожар удалось в 1:39.