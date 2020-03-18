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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06141

В Сумах ночью тушили пожар на Молодежной (видео)

Сегодня, 1 апреля, в 00:05 Служба спасения «101» получила информацию о возгорании хозяйственной постройки и дровяного сарая по улице Молодежная в Сумах.

К месту происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 8 минут спасатели прибыли на место вызова. В этот момент огонь полностью охватил здание и дровник. Вплотную к эпицентру горения находились 2 жилых дома и летняя кухня, пожарные предотвратили опасность распространения на них огня локализовав пожар в 00:28. Проведя разбор обгоревших конструкций и обнаружив скрытые очаги горения, ликвидировать пожар удалось в 1:39.

Общество Пожар

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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