В центре Сум пожар на скандальной стройке В центре города Сумы пожар на скандальном строительстве.

Сегодня, 1 апреля, в 14.38 на линию 101 поступило сообщение о пожаре на улице Воскресенской. Как выяснилось, загорелось временное сооружение на строительной площадке напротив Спасо-Преображенского собора. По данным пресс-службы управления ГСЧС в Сумской области, через несколько минут на место прибыли три автомобиля и 12 спасателей, которые за минуту ликвидировали пожар, пишет Sumy.Today.