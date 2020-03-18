На Сумщине авария на нефтяной скважине Вследствие аварийного распыления нефтепродуктов загрязнено 0,76 га земель.

Отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области проанализированы показатели состава и свойств проб почв, отобранных 24.03.2020 на месте разгерметизации выхлопной линии скважины Восточно-Рогинцовского месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укранафта». По результатам исследований подтвержден факт загрязнения трех земельных участков Николаевского сельского совета Роменского района.

Так, на земельном участке площадью 3600 кв.м, который непосредственно прилегает к скважине, (поле, засеянное озимыми), установлено превышение содержания неполярных углеводородов (нефтепродуктов) в 17 раз по сравнению с фоновой концентрацией (510 мг/кг при фоновом содержании - 30 мг/кг). На соседнем полевом земельном участке, площадью также 3600 кв.м, содержание нефтепродуктов вдвое больше фоноогой. К тому же, в пробе, отобранной из расположенной рядом полезащитной полосы площадью 400 кв.м, также установлено превышение содержания нефтепродуктов в 2,2 раза по сравнению с фоновой концентрацией.

Сейчас инспекцией готовятся запросы о денежной оценке загрязненных земельных участков. После получения этой информации Инспекцией будет рассчитан размер ущерба, причиненного загрязнением земель нефтепродуктами, сообщает пресс-служба ведомства.