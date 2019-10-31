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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51257

Среди ночи экоинспекторы задержали вооружённого браконьера

На Глуховщине, при осуществлении мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование объектов животного и растительного мира, работниками отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области задержан ночной браконьера.

В темное время суток на полевой дороге возле с. Перемога Глуховского района экоинспекторы заметили мужчину. Приблизившись к нему для беседы, они увидели, что мужчина вооружен карабином Tikka. Более того, оказалось, что он оснащен прицелом ночного видения и глушителем. Из объяснений браконьера, с помощью этого оружия он охотился на гусей.

По факту нарушения правил охоты, на нарушителя составлен протокол по ч.1 ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сумма наложенного штрафа составляет 1020 гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Браконьерство

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