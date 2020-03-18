Вечером, 30 марта, 48-летний мужчина зашел в магазин без средств индивидуальной защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил требования решение исполнительного комитета СМР №172 от 27.03.2020 согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты. Патрульные составили на него протокол по ст. 44-3 КУоАП.
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