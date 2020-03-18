Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58766

Патрульные показали, как оформляли протокол на сумчанина, оштрафованного на 17 тыс. грн за отказ одевать маску в магазине (видео)

Заречный суд города Сумы привлек к административной ответственности гражданина за нарушение им правил карантина и наложил штраф в размере 17000 грн ️

Вечером, 30 марта, 48-летний мужчина зашел в магазин без средств индивидуальной защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил требования решение исполнительного комитета СМР №172 от 27.03.2020 согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты. Патрульные составили на него протокол по ст. 44-3 КУоАП.

Право Нарушение карантина

По тематике

Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине
Сегодня 11:50

Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине

Сегодня, 1 апреля, мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил...

Вчера 12:52

Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил карантина

Государственная пограничная служба Украины в очередной раз обращается к гражданам с просьбой оставаться дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19 на территории...

На Сумщине уже оштрафовали пятерых на 102 тысячи за нарушение карантина
30.03.2020 17:31

На Сумщине уже оштрафовали пятерых на 102 тысячи за нарушение карантина

На Сумщине ведется строгий контроль за соблюдением жителями области условиях карантина....

В Сумах верующие вновь нарушили правила карантина
30.03.2020 13:08

В Сумах верующие вновь нарушили правила карантина

Сегодня, 30 марта, православный праздник Теплого Алексея. Возле Ильинской церкви в Сумах снова собрались верующие....

Копы составили протокол на сумчанина, который не хотел надевать маску в магазине
29.03.2020 19:39

Копы составили протокол на сумчанина, который не хотел надевать маску в магазине

В Сумах патрульные составили прокол за нарушение правил поведения во время карантина, за которые 28 марта проголосовал исполком Сумского горсовета....

Новости

Как полиция Сум контролирует соблюдение правил самоизоляции (видео)
Сегодня 17:54
На Сумщине определены 22 места обсервации для людей, которые посещали страны, где выявлен коронавирус
Сегодня 17:40
На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам
Сегодня 17:28
Агенція промоції «Суми» запрошує сумчан та гостей міста на 3D-екскурсію
Сегодня 17:00
Продуктовые рынки в Сумах пока не будут открывать
Сегодня 16:36
В Глухове первое подозрение на коронавирус?
Сегодня 16:29
У налоговиков, контактировавших с больной коронавирусом сумчанкой, тесты отрицательные
Сегодня 16:23
Патрульные показали, как оформляли протокол на сумчанина, оштрафованного на 17 тыс. грн за отказ одевать маску в магазине (видео)
Сегодня 15:58
Среди ночи экоинспекторы задержали вооружённого браконьера
Сегодня 15:51
На Сумщине авария на нефтяной скважине
Сегодня 15:38
В центре Сум пожар на скандальной стройке
Сегодня 15:20
Міносвіти опублікувало розклад телеуроків
Сегодня 15:16
view counter

Статьи

Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
Сегодня 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
Сегодня 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 1
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.