Патрульные показали, как оформляли протокол на сумчанина, оштрафованного на 17 тыс. грн за отказ одевать маску в магазине (видео) Заречный суд города Сумы привлек к административной ответственности гражданина за нарушение им правил карантина и наложил штраф в размере 17000 грн ️

Вечером, 30 марта, 48-летний мужчина зашел в магазин без средств индивидуальной защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил требования решение исполнительного комитета СМР №172 от 27.03.2020 согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты. Патрульные составили на него протокол по ст. 44-3 КУоАП.