У налоговиков, контактировавших с больной коронавирусом сумчанкой, тесты отрицательные У налоговиков, контактировавших с больной коронавирусом сумчанкой, тесты отрицательные

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Сумской области Юрий Мельник в облгосадминистрации во время пресс конференции по предупреждению распространения заболевания коронавируса в области.

По его информации, 7 установленных лиц (работников налоговой), которые 16 марта контактировали с больной коронавирусом, находились на самоизоляции и прошли тесты на коронавирус. Результаты тестирования негативные. 1 апреля у контактных лиц истекает 14-дневный срок самоизоляции.

Руководитель налоговой службы области также рассказал, что работники, которые накануне введения ограничительных мер посещали другие страны, взяты кадровой службой на отдельный учет и находятся на самоизоляции.