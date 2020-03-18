Продуктовые рынки в Сумах пока не будут открывать Об этом сегодня, 1 апреля, на исполкоме сказал городской голова Александр Лысенко.

«Если мы откроем рынки, мы можем попасть в ситуацию, как в Черновцах. 9 человек заболели из села, которое рядом с городом находится, потому что они были рядом на центральном рынке. Давайте подождем и посмотрим, удастся ли нам остановить распространение данной инфекции», - сказал он.

В постановлении Минздрава сказано, что органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить ряд условий для осуществления торговли на рынках:

- норма пребывания - не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади.

- расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра.

- продавцы и остальной персонал, а также покупатели должны иметь средства индивидуальной защиты.

- для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должен составлять не менее 3 метров.

Заместитель начальника Управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Крючков, говорит, что на сумских рынках эти условия трудно выполнить, пишет UA:СУМИ.

«Трудность в том, чтобы обеспечивать 1,5 м от потребителя, друг от друга. Потому что торговые места расположены близко. Принцип в том, чтобы расстояние между людьми разное: между потребителями, покупателями, между продавцами. А молочную продукцию, мясо и другие продукты необходимо защитить от потребителя», - сказал он.