На Сумщине определены 22 места обсервации для людей, которые посещали страны, где выявлен коронавирус Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, сейчас в области уже определено, что оплата как за питание, так и проживание в местах обсервации будет осуществляться за счет бюджета.

В каждом районе Сумской области и городах областного значения созданы мобильные бригады для забора образцов биологических материалов у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, которые будут находиться в обсервации или на самоизоляции. В г. Сумы две таких бригады, по области - 18.

Украинцы, которые возвращаются из других стран домой, будут изолировать на 14 дней в специализированных помещениях. Решение об обязательной обсервацию Кабинет Министров Украины принял 29 марта.

Согласно постановлению Кабмина, все лица, посещавшие страны со случаями коронавируса, считаются имевшими контакт с больным COVID-19 и требуют обсервации. Исключения касаются водителей и обслуживающего персонала грузового транспорта, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным лицом.