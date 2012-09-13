В Сумах бездомных будут кормить горячим обедом

С предложением внести коррективы в Решение обратилась директор департамента соцзащиты населения Татьяна Масик. По ее словам, это необходимо в связи с изменением времени пребывания лиц, находящихся на учете Центра реинтеграции бездомных, а соответственно, и затрат для их обеспечения.
«Если раньше такие люди оставались в центре лишь на ночлег, то сейчас, в условиях карантина, они не выходят на улицу, находясь на территории учреждения круглосуточно. Поэтому увеличение норм расходов на одного человека - жизненная необходимость. Заметим, что расчеты проводились в соответствии с имеющимся количеством лиц, а не койко-мест. Фактически в центре реинтеграции находится 32 человека из 36, которые на учете», - подчеркнула чиновница.
Решение было принято: за проголосовали 15 членов исполкома.
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