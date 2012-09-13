В Сумах бездомных будут кормить горячим обедом Члены исполкома приняли решение о внесении изменений и дополнений в решение исполкома Сумского горсовета от 3.11.2009 №590 «Об утверждении норм обеспечения продуктами, средствами личной гигиены и мягким инвентарем граждан без определенного места жительства, которые получают услуги в Центре реинтеграции бездомных лиц» (с изменениями).

С предложением внести коррективы в Решение обратилась директор департамента соцзащиты населения Татьяна Масик. По ее словам, это необходимо в связи с изменением времени пребывания лиц, находящихся на учете Центра реинтеграции бездомных, а соответственно, и затрат для их обеспечения.

«Если раньше такие люди оставались в центре лишь на ночлег, то сейчас, в условиях карантина, они не выходят на улицу, находясь на территории учреждения круглосуточно. Поэтому увеличение норм расходов на одного человека - жизненная необходимость. Заметим, что расчеты проводились в соответствии с имеющимся количеством лиц, а не койко-мест. Фактически в центре реинтеграции находится 32 человека из 36, которые на учете», - подчеркнула чиновница.

Решение было принято: за проголосовали 15 членов исполкома.

Исполком утвердил стоимость ежедневного горячего обеда для бездомных лиц в размере 40 грн. на одного человека, пишет Ваш шанс.