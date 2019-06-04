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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:35218

В Сумах в суде оспаривают назначение директора роддома

Сумской окружной административный суд уже частично удовлетворил иск конкурентки нынешней директорши Сумского роддома Пресвятой Девы Марии.

Дело в том, что еще в декабре 2018 года отделом здравоохранения Сумского горсовета был проведен конкурс на должность директора этого роддома. По результатам этого конкурса больше всего баллов набрала Анжела Бабко, однако конкурсная комиссия решила не определять победителя конкурса и объявила новый конкурс, в котором и победила нынешняя директор Ольга Чирва.

Анжела Бабко с этим не согласилась и подала в суд сразу два иска. В одном деле давали оценку действиям конкурсной комиссии отдела здравоохранения Сумского горсовета в декабре 2018 года, а во второй рассматривается вопрос правомерности проведения нового конкурса и назначения руководителем роддома Ольги Чирвы.

Сумской окружной административный суд уже принял решение по первому делу, а именно признал противоправной бездеятельность конкурсной комиссии по неопределению победителя конкурса, который провели в декабре 2018 года. Более того, суд обязал конкурсную комиссию определить победителя, а также отменил решение комиссии об объявлении повторного конкурса. Однако, это решение суда еще не вступило в законную силу, его могут обжаловать в апелляционной инстанции. Пока в этом деле решение не вступит в законную силу, производство по делу о признании незаконным назначение Ольги Чирвы приостановлено.

Между тем, Анжела Бабко прошла конкурс на должность главного специалиста в Национальной службе здоровья Украины, пишет sumy.today.

Общество Роддом

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