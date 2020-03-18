В Украине подтверждено 794 случая COVID-19

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Минздрав Украины на странице в Фейсбуке....
1 апреля в Кролевецком районе лабораторно подтверждено методом ПЦР 2 случая заболевания COVID-19....
Фронтмен сумской группы записал музыкальное видеообращение к сверстникам....
По состоянию на 22:00, 31 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено...
Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия...