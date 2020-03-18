В Украине подтверждено 794 случая COVID-19 По состоянию на 22:00 1 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19.

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.