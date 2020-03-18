Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:16777

В Украине подтверждено 794 случая COVID-19

По состоянию на 22:00 1 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19.

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине уже 19 случаев заражения коронавирусом
Сегодня 10:02

На Сумщине уже 19 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Минздрав Украины на странице в Фейсбуке....

В Кролевецком районе плюс два зараженных COVID-19
Сегодня 09:55

В Кролевецком районе плюс два зараженных COVID-19

1 апреля в Кролевецком районе лабораторно подтверждено методом ПЦР 2 случая заболевания COVID-19....

18-летний сумской музыкант записал видеообращение к сверстникам (видео)
Сегодня 08:50

18-летний сумской музыкант записал видеообращение к сверстникам (видео)

Фронтмен сумской группы записал музыкальное видеообращение к сверстникам....

В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом
Вчера 22:07

В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 22:00, 31 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено...

Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом
Вчера 18:53

Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом

Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия...

Новости

В Украине подтверждено 794 случая COVID-19
Сегодня 22:16
Сумчанин ищет веловора (видео)
Сегодня 18:44
В Сумах в суде оспаривают назначение директора роддома
Сегодня 18:35
Как полиция Сум контролирует соблюдение правил самоизоляции (видео)
Сегодня 17:54
На Сумщине определены 22 места обсервации для людей, которые посещали страны, где выявлен коронавирус
Сегодня 17:40
На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам
Сегодня 17:28
Агенція промоції «Суми» запрошує сумчан та гостей міста на 3D-екскурсію
Сегодня 17:00
Продуктовые рынки в Сумах пока не будут открывать
Сегодня 16:36
В Глухове первое подозрение на коронавирус?
Сегодня 16:29
У налоговиков, контактировавших с больной коронавирусом сумчанкой, тесты отрицательные
Сегодня 16:23
Патрульные показали, как оформляли протокол на сумчанина, оштрафованного на 17 тыс. грн за отказ одевать маску в магазине (видео)
Сегодня 15:58
Среди ночи экоинспекторы задержали вооружённого браконьера
Сегодня 15:51
view counter

Статьи

Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
Сегодня 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
Сегодня 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.