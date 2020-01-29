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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
02.04.2020 10:55514

Советником главы Сумской ОГА стал руководитель Харьковской организации партии Кернеса и Труханова

Сегодня, 1 апреля, информацию о том, что Роман Владимирович Быков стал советником председателя Сумской ОГА подтвердили в пресс служба облгосадминистрации.

По данным реестра юридических лиц, Роман Быков является основателем и руководителем региональной организации политической партии «Доверяй делам» в Харьковской области. На всеукраинском съезде этой партии 2 июня прошлого года ее сопредседателями были избраны одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес и не менее одиозный мэр Одессы Геннадия Труханова, пишет Sumy.Today.

Кроме того, по данным пресс-службы Сумской ОГА, советниками ее нового руководителя Романа Грищенко стали харьковчанка Наталья Сергеевна Куфтерина, которая до февраля этого года была заместителем начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА и Александр Сергеевич Ларин.

Всего вместе с Романом Грищенко в Сумы приехала команда из около десяти человек. Полным перечнем всех советников нового главы администрации его пресс-служба не владеет.

Политика Роман Быков Роман Грищенко

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