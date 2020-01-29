Советником главы Сумской ОГА стал руководитель Харьковской организации партии Кернеса и Труханова

По данным реестра юридических лиц, Роман Быков является основателем и руководителем региональной организации политической партии «Доверяй делам» в Харьковской области. На всеукраинском съезде этой партии 2 июня прошлого года ее сопредседателями были избраны одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес и не менее одиозный мэр Одессы Геннадия Труханова, пишет Sumy.Today.
Кроме того, по данным пресс-службы Сумской ОГА, советниками ее нового руководителя Романа Грищенко стали харьковчанка Наталья Сергеевна Куфтерина, которая до февраля этого года была заместителем начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА и Александр Сергеевич Ларин.
Всего вместе с Романом Грищенко в Сумы приехала команда из около десяти человек. Полным перечнем всех советников нового главы администрации его пресс-служба не владеет.
Сегодня, 11 марта, в Сумской облгосадминистрации представили нового главу.... 13
Главой Сумской областной государственной администрации может стать Роман Грищенко.... 1