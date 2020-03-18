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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52224

Пограничники Сумщины выдали 784 пакета документов на самоизоляцию жителям области

Как сообщил во время пресс конференции в облгосадминистрации начальник Сумского пограничного отряда Николай Романчук, во всех пунктах пропуска, расположенных на территории области, осуществляется стопроцентный скриниг всех граждан, пересекающих государственную границу.

С начала карантина уже осуществлено скрининг почти 68 тысячам человек.

С 22 марта начата выдача памяток и информационных согласий гражданам, которые следуют в Украину. Уже предоставлено более 5400 таких пакетов документов на самоизоляцию. Из них 784 - жителям Сумской области.

С целью контроля за соблюдением сроков самоизоляции Государственной пограничной службой Украины с 31 марта введена автоматическая проверка лиц, следующих через государственную границу. То есть лицо, которое с 22 марта дало согласие на самоизоляцию, вносится в базу данных. При попытке очередного пересечения границы срабатывает соответствующая система, и пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции составляют протокол. На сегодня составлено уже три таких протокола, в частности в Глуховском районе.

Общество Карантин Пограничники Самоизоляция Скрининг

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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