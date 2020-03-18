Пограничники Сумщины выдали 784 пакета документов на самоизоляцию жителям области

С начала карантина уже осуществлено скрининг почти 68 тысячам человек.
С 22 марта начата выдача памяток и информационных согласий гражданам, которые следуют в Украину. Уже предоставлено более 5400 таких пакетов документов на самоизоляцию. Из них 784 - жителям Сумской области.
С целью контроля за соблюдением сроков самоизоляции Государственной пограничной службой Украины с 31 марта введена автоматическая проверка лиц, следующих через государственную границу. То есть лицо, которое с 22 марта дало согласие на самоизоляцию, вносится в базу данных. При попытке очередного пересечения границы срабатывает соответствующая система, и пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции составляют протокол. На сегодня составлено уже три таких протокола, в частности в Глуховском районе.
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