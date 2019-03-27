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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський ТЮГ покаже п’єсу онлайн

Сумський обласний театр для дітей та юнацтва запрошує всіх глядачів до онлайн-перегляду «золотого репертуарного фонду» театру.

29 грудня 2020 року Сумському обласному театру для дітей та юнацтва виповнюється 45 років.

45 років, якими колектив театру надзвичайно пишається, адже в творчій біографії театру безліч перемог, цікавих подій, творчих злетів та випробувань.

За цей період здійснено постановку близько 200 вистав, на багатьох з яких зросло не одне покоління глядачів.

Насолоду та позитивні емоції від театрального мистецтва глядачі повинні отримувати постійно, не зважаючи на зовнішні перешкоди. Саме тому колектив театру пропонує згадати постановки театру і долучитися до перегляду "Золотого репертуарного фонду" вистав театру.

І вже сьогодні, 2 квітня, о 18-00 Сумський обласний театр запрошує всіх на онлайн-перегляд вистави – комедії на дві дії за п’єсою Григорія Квітки-Основ’яненка «Шельменко – денщик». Посилання на ютуб-канал буде викладене 2 квітня о 18-00 у соцмережі Facebook на офіційній сторінці Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, у офіційній групі та на сайті театру.

Народжена у 2002 році ця комедія у постановці заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Мартюшова багато років поспіль збирала повні зали глядачів. У акторському складі вистави були актори, які, на жаль, вже відійшли у вічність... Але у серцях колег, глядачів вони залишаться назавжди...

Багатогранний та неперевершений - народний артист України Валентин Бурий, талановиті, неповторні актриси - Ірина Тарновська, Вікторія Воробйова, Тетяна Кольчевська... Колектив театру пишається тим, що мав честь працювати з Вами....

Тож, 2 квітня - 18-00. Запрошуємо на онлайн-перегляд комедії "Шельменко - денщик".

У виставі задіяні:

Кирило Петрович Шпак - народний артист України Валентин Бурий

Фена Степанівна, його дружина - Ірина Тарновська

Прісінька, донька їх - Інна Алєксєєнко

Тимофій Кондратович Лопуцьковський - Сергій Сидоренко

Йосип Прокопович Опецьковський - народний артист України Володимир Хорунжий

Агрофена Семенівна, його дружина - Галина Федорук

Євжені, їх донька - Наталя Шульженко

Іван Семенович Скворцов, капітан - Станіслав Сахно

Шельменко, денщик його - заслужений артист України Михайло Стрельченко

Мотря, служниця - Наталія Чут

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