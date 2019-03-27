Сумський ТЮГ покаже п’єсу онлайн

29 грудня 2020 року Сумському обласному театру для дітей та юнацтва виповнюється 45 років.
45 років, якими колектив театру надзвичайно пишається, адже в творчій біографії театру безліч перемог, цікавих подій, творчих злетів та випробувань.
За цей період здійснено постановку близько 200 вистав, на багатьох з яких зросло не одне покоління глядачів.
Насолоду та позитивні емоції від театрального мистецтва глядачі повинні отримувати постійно, не зважаючи на зовнішні перешкоди. Саме тому колектив театру пропонує згадати постановки театру і долучитися до перегляду "Золотого репертуарного фонду" вистав театру.
І вже сьогодні, 2 квітня, о 18-00 Сумський обласний театр запрошує всіх на онлайн-перегляд вистави – комедії на дві дії за п’єсою Григорія Квітки-Основ’яненка «Шельменко – денщик». Посилання на ютуб-канал буде викладене 2 квітня о 18-00 у соцмережі Facebook на офіційній сторінці Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, у офіційній групі та на сайті театру.
Народжена у 2002 році ця комедія у постановці заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Мартюшова багато років поспіль збирала повні зали глядачів. У акторському складі вистави були актори, які, на жаль, вже відійшли у вічність... Але у серцях колег, глядачів вони залишаться назавжди...
Багатогранний та неперевершений - народний артист України Валентин Бурий, талановиті, неповторні актриси - Ірина Тарновська, Вікторія Воробйова, Тетяна Кольчевська... Колектив театру пишається тим, що мав честь працювати з Вами....
Тож, 2 квітня - 18-00. Запрошуємо на онлайн-перегляд комедії "Шельменко - денщик".
У виставі задіяні:
Кирило Петрович Шпак - народний артист України Валентин Бурий
Фена Степанівна, його дружина - Ірина Тарновська
Прісінька, донька їх - Інна Алєксєєнко
Тимофій Кондратович Лопуцьковський - Сергій Сидоренко
Йосип Прокопович Опецьковський - народний артист України Володимир Хорунжий
Агрофена Семенівна, його дружина - Галина Федорук
Євжені, їх донька - Наталя Шульженко
Іван Семенович Скворцов, капітан - Станіслав Сахно
Шельменко, денщик його - заслужений артист України Михайло Стрельченко
Мотря, служниця - Наталія Чут
18 февраля в Сумском областном театре для детей и юношества состоялся конкурс на замещение вакантных должностей главного режиссера и заведующего...
Сумской областной театр для детей и юношества объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: главного режиссера театра и заведующего художественно-постановочной частью...
Гастроли Сумского областного театра для детей и юношества с большим успехом прошли в Харькове....
Возле театра юного зрителя в Сумах образовалось проседание плитки....
Областной театр для детей и юношества приближается к статусу «академический»....