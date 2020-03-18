На КПП патрульные нашли у сумчанина наркотики

Во время несения службы на стационарном контрольно-пропускном пункте на улице Харьковской, патрульные полицейские остановили автомобиль Daewoo Nubira. Общаясь с водителем и проверяя его документы, внимание стражей порядка привлек пассажир, который все время пытался перебить их разговор. Проверив по имеющимся базам 36-летнего мужчину, жителя Сумского района, стражи порядка выяснили, что он имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ.
Сообщив пассажиру, что инспекторы намерены провести ему поверхностную проверку, тот заметно занервничал. А все потому, что в кармане он имел 10 зип-пакетов с кристаллическим веществом белого цвета, похожим на наркотическое. Наконец, пассажир и сам признался, что это действительно наркотическое вещество, а именно «амфетамин», которое он приобрел для собственного употребления.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Еще один такой пакетик был обнаружен в его кошельке. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.
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