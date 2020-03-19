Подробности аварии на Курском проспекте в Сумах 1 апреля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

Как выяснилось, 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, во время разворота заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, который ехал в попутном направлении.

Вследствие ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, никто не травмировался.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя ВАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.