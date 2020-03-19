Подробности аварии на Курском проспекте в Сумах

Как выяснилось, 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, во время разворота заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, который ехал в попутном направлении.
Вследствие ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, никто не травмировался.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя ВАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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