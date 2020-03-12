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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
02.04.2020 09:361921

В Тростянце снова заработает рынок

Тростянецкий рынок по ул. Набережной возобновляет свою работу.

С пятницы, с 3 апреля, возобновляет свою работу КП «Тростянецкий рынок» по ул. Набережной, где разрешается реализация продуктов питания. Такое решение принято сегодня, 2 апреля, на совместном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19. Заседание прошло в режиме онлайн, его провел мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова.

Решение об открытии рынка по ул. Набережной принято во исполнение соответствующего постановления Министерства здравоохранения Украины, Постановления Главного государственного санитарного врача Украины.

Определены условия, при которых торговым рынкам разрешено работать во время распространения коронавирусной инфекции. А именно: осуществлять торговлю пищевыми продуктами можно только при условии строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий. Количество посетителей рынка будет ограниченным - один человек на 20 квадратных метров, а расстояние между покупателями в очереди должен составлять не менее 1,5 метре. Также следует обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты; обеспечить регулярное проведение противоэпидемических мероприятий.

Все вышеуказанные требования решением городской комиссии обязали выполнить руководителя КП «Тростянецкий рынок» Виктора Черкашина.

«Важно, чтобы во время карантина жители имели возможность приобрести продукты питания по доступным ценам. Соблюдение противоэпидемических условий работниками рынка, реализаторами продуктов питания будет под усиленным контролем», - подчеркнул Юрий Бова.

Экономика Рынок Тростянец

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