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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
02.04.2020 09:43678

На Сумщине орудуют «антикоронавирусные» воровки

На Сумщине полиция разыскивает двух воровок, которые под предлогом медосмотра обокрали пенсионера.

1 апреля в Конотопский отдел полиции обратилась глава одного из сельсоветов района - ей только что позвонила дочь местного пенсионера и рассказала, что у ее отца неизвестные воровки украли все деньги.

Прибыв по указанному адресу и опросив потерпевших и их соседей, работники полиции выяснили, что к 82-летнему дедушке приходили две незнакомые смуглые женщины. Визитерки рассказали старику, что в их село будто бы вернулся с заработков человек, который может быть «инфицирован коронавирусом». И они должны проверить всех жителей села и измерить им температуру. Чтобы придать своим словам правдоподобности и весомости, посетительницы предложили пожилому мужчине снять рубашку, померить температуру тела и проверить горло.

После всех этих манипуляций злоумышленницы «вспомнили», что в стране якобы продолжается денежная реформа. И предложили ему свою помощь в обмене старых купюр на новые. Мужчина, не раздумывая, принял предложение и достал свои сбережения в сумме 18 000 гривен, которые потом оставил в комнате на столе.

После того, как женщины ушли, мужчина увидел, что деньги исчезли. Поэтому он немедленно рассказал обо всем, что произошло, дочери, а уже она обратилась в сельсовет.

Следователи полиции по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, и принимают необходимые меры для установления причастных к преступлению лиц.

Вместе с тем, полицейские настоятельно обращаются к гражданам с призывом быть осмотрительными и не впускать в свои дома незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Тщательно проверять полученную от незнакомцев информацию. Рассказывать своим пожилым родственникам о возможных мошеннических или воровских ловушках. Заботиться о стариках, общаться с ними хотя бы по телефону, особенно теперь, когда они вынуждены находиться в самоизоляции. Помните - мошенники для собственного обогащения воспользуются любыми поводами и возможностями. Поэтому берегите себя и своих близких от подобного рода визитеров, тем более, что они также могут быть инфицированы болезнью, которую вызывает коронавирус. И вы, впуская их в свой дом, подвергаете опасности не только свои сбережения, но и свое здоровье и жизнь, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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